مشاركة تونس في الدورة 49 لمجلس حكام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f804b1b7567.83965262_mehifknqjopgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 21:08
      
ترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،عز الدين بن الشيخ، الوفد التونسي المشارك في اشغال الدورة 49 لمجلس حكام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)بروما، التي انعقدت يومي 10و 11 فيفري 2026 تحت عنوان "الاستثمار في رواد الأعمال الشباب".

وأكّد الوزير التزام تونس بمبادئ التضامن والتنمية المستدامة، مثمنا في ذات الوقت الشراكة القائمة مع الصندوق باعتباره شريكا فاعلا ساهم، على مدى عقود، في تحقيق عدد من البرامج والمشاريع الهامّة في القطاع الفلاحي بمختلف الجهات التّونسيّة.


و شدّد على أهميّة دور الشّباب كمحرّك رئيسي للتّنمية، داعيا في ذات الوقت الى تفعيل دور هذه الفئة في دعم التّحوّل المستدام للأنظمة الزّراعيّة والرّيفيّة.


وشدّد على ضرورة تحقيق الزّراعة المستدامة والإيكولوجيّة، وتطوير البنية التّحتيّة للمياه لتسهيل حصول صغار الفلاّحين على الائتمان والخدمات الماليّة.

ودعا إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لخلق فرص عمل بهدف تحسين الدّخل في المناطق الرّيفيّة، من خلال توفير التّمويل، وتسهيل الوصول إلى الائتمان، والتّكوين وتقوية القدرات المحليّة.

و تناول القاء الذي جمع وزير الفلاحة بالمدير الإقليمي لشعبة الشّرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في الصّندوق،نوفل تلاحيق، واقع وأفاق علاقات التّعاون بين الوزارة والصّندوق، فضلا عن المشاريع التّي خصّصتها المنظّمة لتونس.

وأستعرض خلال جلسة عمل مع مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق(IOE)، إندران نايدو، النتّائج الأوّليّة لتقييم الاستراتيجيّة وبرنامج الدّولة (ESSP) التّي تمّ إنجازها بالشّراكة مع مختلف الوزارات التونسية اضافة الى تبادل الآراء حول مخرجات العملية.
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
