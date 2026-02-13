Babnet   Latest update 22:17 Tunis

قبلي: إحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك بقبلي المدينة للتزود بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 22:17 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نظّمت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي، أمس الخميس واليوم الجمعة، نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء سوق نهج النصر بقبلي المدينة، وذلك في إطار دعم تزويد الجهة بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، عزوز صالح، في تصريح لوكالة "وات".
وأوضح صالح أنّه تم إحداث هذه النقطة بالتنسيق مع مصالح البلدية والديوان التونسي للتجارة، وقد أشرفت خلالها فرق تابعة للإدارة الجهوي للتجارة، على عملية توزيع كميات من المواد الاستهلاكية شملت بالأساس 4 أطنان من السكر المدعم، و4 أطنان من الفرينة الرفيعة، علاوة على 400 كلغ من القهوة العائلية، و30 ألف بيضة بسعر تفاضلي يقارب سعر الإنتاج حدّد بـ1050 مليم لكل 4 بيضات.
وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى أنّ النقطة ستنتصب كل أسبوع طيلة شهر رمضان، لتأمين توفير بعض المواد الاستهلاكية، والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323604

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
17°-10
14°-10
17°-12
17°-13
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>