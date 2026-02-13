قبلي: إحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك بقبلي المدينة للتزود بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>

نظّمت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي، أمس الخميس واليوم الجمعة، نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء سوق نهج النصر بقبلي المدينة، وذلك في إطار دعم تزويد الجهة بالمواد الاستهلاكية الأساسيّة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، عزوز صالح، في تصريح لوكالة "وات".

وأوضح صالح أنّه تم إحداث هذه النقطة بالتنسيق مع مصالح البلدية والديوان التونسي للتجارة، وقد أشرفت خلالها فرق تابعة للإدارة الجهوي للتجارة، على عملية توزيع كميات من المواد الاستهلاكية شملت بالأساس 4 أطنان من السكر المدعم، و4 أطنان من الفرينة الرفيعة، علاوة على 400 كلغ من القهوة العائلية، و30 ألف بيضة بسعر تفاضلي يقارب سعر الإنتاج حدّد بـ1050 مليم لكل 4 بيضات.

وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى أنّ النقطة ستنتصب كل أسبوع طيلة شهر رمضان، لتأمين توفير بعض المواد الاستهلاكية، والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.