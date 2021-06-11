   Farid - أعمل ايه عشان  

غازي الشواشي: حكومة المشيشي أصبحت تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد وعليها تسليم الأمانة اليوم قبل الغد

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 17:49 قراءة: 0 د, 22 ث
دعا الجمعة 11 جوان، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، حكومة هشام المشيشي الي الاستقالة.
واعتبر الشواشي أن حكومة المشيشي أصبحت تمثل خطرا على أمن البلاد وقال " على حكومة المشيشي تسليم الامانة لاصحابها اليوم قبل غد باعتبارها أصبحت تمثل خطرا على أمن و استقرار البلاد".
كما دعا الشواشي رئيس الجمهورية الي التحرك قائلا ان "على رئيس الجمهورية التحرك و ممارسة صلاحياته في إطار مجلس الامن القومي للحفاظ على وحدة الدولة".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227388

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 18h 03m |           
انت الذي تمثل خطر على البلاد ... التي الذي يترك الطرق القانونية والدستورية ويسلك طرق الفردانية والتبوريب ... شكون انت حتى تقرر في مكان التوانسة ...

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 18h 01m |           
التيار اللا ديمقراطي اللا شعبي ... عليه ان يعتذر للشعب على فضايحو ... حزب الخراب عزب عاءلي متخلف ... حفنة متاع قحافة يحبو يحكمو بالعنف والاستيلاء على السلطة ما يحترموش الشعب ولا المؤسسات الديمقراطية ... يحبو يرجعو التوانسة للدكتاتورية. الشواشي هذا ماشي في بالو هو عندو كفاءة اكثر من المشيشي ورجولة اكثر من المشيشي ... نقولولو يابخش المشيشي رءيس وزراء شرعي وتحب تنحيه التزم بالمؤسسات والقانون ونحي عليك مالزمياطي والارهاب ... راك ماتتجمش تخوف التوانسة
..

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 17h 18m |           
حزب البسكلات جن جنونهم



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