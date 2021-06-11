غازي الشواشي: حكومة المشيشي أصبحت تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد وعليها تسليم الأمانة اليوم قبل الغد

دعا الجمعة 11 جوان، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، حكومة هشام المشيشي الي الاستقالة.واعتبر الشواشي أن حكومة المشيشي أصبحت تمثل خطرا على أمن البلاد وقال " على حكومة المشيشي تسليم الامانة لاصحابها اليوم قبل غد باعتبارها أصبحت تمثل خطرا على أمن و استقرار البلاد".كما دعا الشواشي رئيس الجمهورية الي التحرك قائلا ان "على رئيس الجمهورية التحرك و ممارسة صلاحياته في إطار مجلس الامن القومي للحفاظ على وحدة الدولة".