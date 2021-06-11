   Abdelwahab - يا ورد مين يشتريك  

شاب سيدي حسين : أبلغ من العمر 15 سنة، لم أكن في حالة سكر وتم تجريدي من ملابسي ‎

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 11:58 قراءة: 0 د, 26 ث
أكد الجمعة 11 جوان، الشاب الذي ظهر عاريا في مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في سيدي حسين أنه وخلافا لما تم تداوله عن مصادر أمنية فانه لم يجرد نفسه من ملابسه بنفسه.
وصرح لموقع اخر خبر، أن أعوان الأمن قاموا بتجريده من ملابسه نافيا أنه كان في حالة سكر او متعاطيا لمخدرات خلافا لما أفادت به الادارة العامة للأمن الوطني.
وأشار الي أنه يبلغ من العمر 15 سنة وأن لا علاقة له بأحداث العنف ولم يكن مشاركا فيها.




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