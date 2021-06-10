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النهضة: خروقات إجرائية تخللت عملية إيقاف نبيل القروي

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 21:56 قراءة: 0 د, 33 ث
رفضت حركة النهضة ما اسمتها بـ "الخروقات الاجرائية " التي تخللت عملية إيقاف نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي ودعت النهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة رئيس الحزب راشد الغنوشي، الى فتح تحقيق جدّي في ملابسات اعتداء قوات الأمن على طفل قاصر، من خلال تعريته وسحله في الطريق العام بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة. ووصفتها بـ "الشنيعة" واعتبرتها "تجاوزا كاملا لكل القيم و الأخلاق ولقيم الأمن الجمهوري داعية الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة.

و نبهت الحركة في بيان مكتبها التنفيذي الى جدية التهديدات الموجهة لرئيسها راشد الغنوشي خاصة على أثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.

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