ناجي الزعيري: محامي دخل مكتب قاضي متعهد بقضية نبيل القروي وقال له سيدي الشيخ يسلم عليك

قال الإعلامي في قناة التاسعة ناجي الزعيري ان عددا من المحامين في القضايا السياسية تجاوزوا حدود المحاماة واصبحوا يفرضون ضغوطا على القضاة.وكشف الزعيري لضيفه عميد المحامين ابراهيم بودربالة, ان احد المحامين دخل إلى مكتب احد القضاة المتعهدين بملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وقال له " سيدي الشيخ" يسلم عليك في اشارة الى راشد الغنوشي.ونفى عميد المحامين علمه بهذه الرواية ...يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية القروي كان قد أصدر قرارا بنقل القروي الاثنين لمستشفى عمومي لتلقي العلاج قبل أن يقع إرجاعه لسجن إيقافه عصر اليوم.وقد أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح اعلامي امس الثلاثاء أن قاضي التحقيق تولي الاثنين 7 جوان الجاري، إخراج المتهم المذكور من سجن إيقافه لإعلامه بقرار التمديد في فترة إيقافه التحفظي تنفيذا لقرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس.وأضاف الدالي، أن المتهم نبيل القروي طلب في الأثناء إسعافه لتعكر حالته الصحية وبعد فحصه من قبل طبيب مختص أكد تعكر حالته الصحية فقرر قاضي التحقيق تسخير طبيب من الصحة العمومية ، فأكد صلب تقرير حرره ضرورة نقل المتهم للعلاج بالنظر لحالته الصحية.يذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، كانت رفضت يوم 2جوان، الافراج عن المتهم نبيل القروي ، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني ل"وات" .وجاء هذا القرار بعد أن تقدم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب افراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار ، وفق الترخاني.وقد تم اصدار، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.