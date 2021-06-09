   Saber - علّي جرى  

المكي يكشف: هياكل النهضة طلبت من رفيق عبد السلام التوقف عن التدوينات المستفزة ضد الرئيس لكنه لم يتوقف

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 16:23 قراءة: 0 د, 58 ث
كشف القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار عبر امواج اذاعة "اي اف ام" ان هياكل حركة النهضة طلبت من رفيق عبد السلام و غيره من قيادات الحركة التوقف عن التدوينات المستفزة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وأضاف عبد اللطيف المكي " للأسف الشديد رفيق عبد السلام لم يتوقف عن كل تلك التجاوزات والتدوينات المستفزة".


وتابع المكي " ليس بعض قيادات النهضة من تصعد بل الرئيس قيس سعيد والمحيطين به لم يعملوا على تخفيف التوتر والاحتقان".
وقال المكي "في كل الأحوال نحن ملتزمون بالتعبير الملتزم ولا يجب ان تتوقف البلاد على التصريحات المستفزة من الطرفين".


عبد اللطيف المكي : من هنا لين يوفى الصيف لازمنا نلقحوا ثلثين التوانسة

وقال وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ، أن نسق التلقيح في تونس يجب أن يسارع الزمن ويتحداه.

المكي قال أيضا أن موجات فيروس كورونا ستظل في مد وجزر كبيرين حتى إنتهاء الوباء والحال الأسلم لتحديه هو التلقيح "من هنا لين يوفى الصيف لازمنا نلقحوا ثلثين التوانسة على الأقل وقتها نبداو ندخلوا في مرحلة الحماية".

أما عن تطبيق بروتوكول وزارة الصحة شعبياً فقد دعا المكي " لازم الدولة تخاطب القلوب باش التوانسة يطبقوا البروتوكول الصحي وإلي يتمرد نعاقبوه!".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227243

RESA67  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 18h 55m |           
Je comprends maintenant pourquoi les mouches bleues n’apparaissent plus dans les commentaires.

RESA67  ()  |Mercredi 09 Juin 2021 à 18h 53m |           
Bouchlaka traîne la casserole du Sheraton. Honte à lui.



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