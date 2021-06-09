خلال مشاركتها في أشغال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب : وزيرة العدل بالنيابة تؤكد على ضرورة مزيد الانفتاح والتعاون وتنويع آليات الاتصال

أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان لدى مشاركتها صباح اليوم في أشغال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب التي انتظمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير العدل بالمملكة العربية السعودية و مشاركة عدد من وزراء العدل العرب، على ضرورة العمل على مزيد تعزيز التنسيق و العمل المشترك للتباحث حول مختلف القضايا العربية المشتركة التي تهم الشان القضائي والعدلي على صعيد عربي، و أثنت وزيرة العدل على المجهودات التي يبذلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مجال إعداد الدراسات و البحوث و تنظيم الندوات و ورشات العمل، فضلا عن حسن الإعداد لتنظيم مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات.وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أن تكثيف اللقاءات بين أعضاء مختلف اللجان المكوّنة بغاية توحيد التشريعات أو بغاية وضع التشريعات الاسترشادية أو دراسة مشاريع الاتفاقيات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، من شأنه أن يؤدّي إلى توسيع دائرة التعاون الدولي العربي سواء في مجال النشر القضائي والقانوني أو غير ذلك من المجالات.كما تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي المصادقة على عدد من القرارات والمقترحات المقدمة من قبل الأعضاء، وتُوّج الاجتماع بانتخاب دولة الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.