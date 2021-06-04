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الشاهد: رفيق عبد السلام مكلف بسب الرئيس أو سبي وأمثاله سيعجلون بنهاية النهضة

Publié le Vendredi 04 Juin 2021 - 20:34 قراءة: 0 د, 28 ث
هاجم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة القيادي في حركة النهضة والوزير الأسبق رفيق عبد السلام بعد أن انتقده في تدوينة واعتبره خائنا للثورة .
وقال الشاهد " رفيق عبد السلام مكلف بتدوينات تتهجم وتسبه اما رئيس الجمهورية قيس سعيد أو شخصي".
وقال الشاهد " مثل هذه القيادات في حركة النهضة ستعجل بنهايتها ولا يمكن ان تبني مع قوى سياسية مخالفة".
وختم الشاهد قائلا " وصل الامر برفيق عبد السلام الي اتهامي بالتخطيط لانقلاب وبالتعاون مع ابوظبي".



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