الشاهد: رفيق عبد السلام مكلف بسب الرئيس أو سبي وأمثاله سيعجلون بنهاية النهضة

هاجم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في حوار على قناة التاسعة القيادي في حركة النهضة والوزير الأسبق رفيق عبد السلام بعد أن انتقده في تدوينة واعتبره خائنا للثورة .
وقال الشاهد " رفيق عبد السلام مكلف بتدوينات تتهجم وتسبه اما رئيس الجمهورية قيس سعيد أو شخصي".
وقال الشاهد " مثل هذه القيادات في حركة النهضة ستعجل بنهايتها ولا يمكن ان تبني مع قوى سياسية مخالفة".
وختم الشاهد قائلا " وصل الامر برفيق عبد السلام الي اتهامي بالتخطيط لانقلاب وبالتعاون مع ابوظبي".
وقال الشاهد " رفيق عبد السلام مكلف بتدوينات تتهجم وتسبه اما رئيس الجمهورية قيس سعيد أو شخصي".
وقال الشاهد " مثل هذه القيادات في حركة النهضة ستعجل بنهايتها ولا يمكن ان تبني مع قوى سياسية مخالفة".
وختم الشاهد قائلا " وصل الامر برفيق عبد السلام الي اتهامي بالتخطيط لانقلاب وبالتعاون مع ابوظبي".
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