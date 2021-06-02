وصول معدات طبية يابانية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية التونسية

أشرف وزير الصحة فوزي مهذي صباح اليوم الأربعاء 02 جوان 2021 برادس، رفقة SHINSUKE SHIMIZU سفير اليابان بتونس، على موكب تسلم وزارة الصحة لشحنة من المعدات الطبية تتمثل في 25 آلة محمولة لنظام الموجات فوق الصوتية (Echographe portables) تقدمت بها اليابان في شكل هبة لفائدة المؤسسات الإستشفائية العمومية.



وقد أعرب الوزير خلال الحفل على إرتياحه للدعم المتواصل الذي تلقاه المنظومة الصحية الوطنية لدى اليابان منذ إندلاع جائحة كوفيد-19.



