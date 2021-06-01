رفيق عبد السلام ليوسف الشاهد: أنت عنوان للفشل وظاهرة سطحية وعابرة..

انتقد الثلاثاء 1جوان، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بسبب تصريحاته الأخيرة وأساسا المتعلقة بأخونة تونس في فترة حكم الترويكا .
واعتبر عبد السلام أن يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس عنوان للفشل وظاهرة سطحية وعابرة من وزن الريشة في الصندوق حسب تعبيره.
وقال عبد السلام " وسف الشاهد يثبت كل يوم أنه سياسي خفيف ولا يحسن قراءة الأوضاع. الرجل يباهي أنه عبقري زمانه "بخداعه" النهضة خلال مدة حكمه، والحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه لأن النهضة كانت تعلم على سبيل اليقين كل ألاعيبه وخزعبلاته،".
وتابع منتقدا الشاهد " الشاهد كان يظن أن طريق المجد قد انفتح أمامه بلا حواجز او موانع خلال فترة حكمه عبر السيطرة على اذرع الدولة والاعلام وترويج صورة البطل المغوار الذي يحارب الفساد، ولكن من سوء حظه اكتشف فيما بعد أنه من وزن الريشة في الصندوق، وهو مصر اليوم بسياسته الرعناء وخطابه السطحي أن يجعل من نفسه وحزبه المجهري عنوان الفشل والتيه".
وختم تدوينته قائلا " السياسة حينما تفتقد العمق والأخلاق لا يمكن الا أن تنتج هذه الظواهر السطحية والعابرة".
وكان الشاهد، اعتبر في حوار مع قناة بي بي سي، يوم الأحد 30 ماي 2021 ، أن تونس شهدت خلال فترة حكم الترويكا أخونة المجتمع من خلال "التسفير إلى سوريا والخيم الدعوية والنقاب".
وأوضح يوسف الشاهد، أن الفترة التي تلت انتخابات 2014 كانت مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أراد تشريك الاسلاميين بمشاركة رمزية حيث لم يتجاوز عدد وزرائهم في 5 سنوات 4 وزراء .
وشدد يوسف الشاهد، على أن قايد السبسي كانت له رؤية كاملة والتوافق مع النهضة يسميه التعايش وليس التحالف حتى لا يتم أخونة البلاد وحتى يتم احترام نتائج الصندوق وتشريك النهضة بطريقة تمكن من بقاء المقود بيده ولا يترك البلاد تسير إلى المجهول مشيرا إلى أنه نجح في ذلك .
واعتبر عبد السلام أن يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس عنوان للفشل وظاهرة سطحية وعابرة من وزن الريشة في الصندوق حسب تعبيره.
وقال عبد السلام " وسف الشاهد يثبت كل يوم أنه سياسي خفيف ولا يحسن قراءة الأوضاع. الرجل يباهي أنه عبقري زمانه "بخداعه" النهضة خلال مدة حكمه، والحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه لأن النهضة كانت تعلم على سبيل اليقين كل ألاعيبه وخزعبلاته،".
وتابع منتقدا الشاهد " الشاهد كان يظن أن طريق المجد قد انفتح أمامه بلا حواجز او موانع خلال فترة حكمه عبر السيطرة على اذرع الدولة والاعلام وترويج صورة البطل المغوار الذي يحارب الفساد، ولكن من سوء حظه اكتشف فيما بعد أنه من وزن الريشة في الصندوق، وهو مصر اليوم بسياسته الرعناء وخطابه السطحي أن يجعل من نفسه وحزبه المجهري عنوان الفشل والتيه".
وختم تدوينته قائلا " السياسة حينما تفتقد العمق والأخلاق لا يمكن الا أن تنتج هذه الظواهر السطحية والعابرة".
وكان الشاهد، اعتبر في حوار مع قناة بي بي سي، يوم الأحد 30 ماي 2021 ، أن تونس شهدت خلال فترة حكم الترويكا أخونة المجتمع من خلال "التسفير إلى سوريا والخيم الدعوية والنقاب".
وأوضح يوسف الشاهد، أن الفترة التي تلت انتخابات 2014 كانت مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أراد تشريك الاسلاميين بمشاركة رمزية حيث لم يتجاوز عدد وزرائهم في 5 سنوات 4 وزراء .
وشدد يوسف الشاهد، على أن قايد السبسي كانت له رؤية كاملة والتوافق مع النهضة يسميه التعايش وليس التحالف حتى لا يتم أخونة البلاد وحتى يتم احترام نتائج الصندوق وتشريك النهضة بطريقة تمكن من بقاء المقود بيده ولا يترك البلاد تسير إلى المجهول مشيرا إلى أنه نجح في ذلك .
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