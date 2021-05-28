نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة الـ75 سنة فما فوق يبلغ 74,7 بالمائة

نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة يبلغ 70 بالمائة



نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين منذ انطلاق الحملة يبلغ 29,9 بالمائة

تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في يومها الـ 76 في مختلف جهات الجمهوريّة موزّعة على 71 مركز للتلقيح ضدّ فيروس كورونا بعد ان كان عدد المراكز في أوّل أيام الحملة 25 مركزا.وتتواصل عمليّات تطعيم المواطنين بالجرعتين الاولى والثانية من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا وفق الاولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنيّة للقاح.ووفق بلاغ لوزارة الصحة,بلغ المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الاولى 29,9% من المسجلين، فيما بلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق 74,7 % وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة يبلغ 70 بالمائة بتاريخ 27 ماي 2021.كما سخّرت الوزارة فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والاشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات اقامتهم سواء في دور المسنّين وفي مراكز رعاية كبار السنّ او في الوحدات السجنيّة، كلّ ذلك بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الاحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.