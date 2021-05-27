بين حي الغزالة وقلعة الآندلس دورية وهمية تحول وجهة فتاة ويغتصبونها

باب نات - تمكن أعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية من اماطة اللثام عن جريمة اغتصاب فظيعة تعرضت لها فتاة بعد حول وجهتها 4 شبان انتحلوا صفة امنيين وانهم يقومون بدورية أمنية بالجهة ونقلوها من جهة حي الغزالة الى شاطئ قلعة الاندلس وتداولوا على اغتصابها تحت العنف .



وقد تم القبض على احد المتهمين الذي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ به و بفتح بحث في الغرض لاحالته وبقية شركائه على القضاء.



