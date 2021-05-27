   Oulaya - حواء  

بين حي الغزالة وقلعة الآندلس دورية وهمية تحول وجهة فتاة ويغتصبونها

Publié le Jeudi 27 Mai 2021 - 22:32 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - تمكن أعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية من اماطة اللثام عن جريمة اغتصاب فظيعة تعرضت لها فتاة بعد حول وجهتها 4 شبان انتحلوا صفة امنيين وانهم يقومون بدورية أمنية بالجهة ونقلوها من جهة حي الغزالة الى شاطئ قلعة الاندلس وتداولوا على اغتصابها تحت العنف .

وقد تم القبض على احد المتهمين الذي اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ به و بفتح بحث في الغرض لاحالته وبقية شركائه على القضاء.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226439

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 06h 33m |           
من اغلق الماخور يتحمل مسؤولية الفضاعات التي سوف تقع في مجتمع يعاني من الكبت ومن انسداد ابواب ازواج ومن عقد وطابوهات جنسية متضخمة ...



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