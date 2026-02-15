بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم

احتضن المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي من ولاية بن عروس، اليوم الأحد، تظاهرة منوّعة بعنوان "قرية اللغات"، اشتملت على معارض تقدّم ثقافات عدد من الشعوب وعاداتها، وعروضا موسيقية، ونماذج من الاكلات الشعبية لهذه الشعوب، وذلك بتنظيم مشترك بين المعهد والإدارة الجهوية للتربية ببن عروسواعتبر مدير المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي الحبيب الخضراوي، في تصريح لـ"وات"، أن هذه التظاهرة التي تنتظم في إطار شراكة بين المعهد العالي للتنشيط الرياضي والثقافي، والمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، تهدف إلى دعم الانفتاح على لغات العالم، واكتساب مهارات لغوية متنوعة، والاطلاع على ثقافات وعادات عدد من الشعوب، وتراثها اللغوي والثقافي والفني.وأضاف الخضراوي أن المعهد منفتح في إطار اتفاقيات شراكة على الفضاءات التربوية، سواء من خلال مشاريع تخرج للطلبة، أو من خلال القيام بتدخلات تنشيطية، أو تربصات، أو من خلال مشاريع أخرى في علاقة بصحة الطفل، والتغذية السليمة، والسلوكيات الاجتماعية والتربوية، والسلوكيات المستحدثة في عدد من المؤسسات التربوية بالجهة.من جهتها، بينت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، جيهان الدمرجي، أن تنظيم هذه التظاهرة يفتح المجال أمام التلاميذ لتعزيز قدراتهم في عدد من اللغات، ويوفر لهم فضاءات مشتركة للنشاط مع الطلبة ضمن نوادي اللغات، وكذلك الانفتاح على ثقافات عدد من الشعوب والاطلاع على مميزاتها الثقافية والحضارية من خلال برامج وتظاهرات مؤطرة تحت إشراف إطار مختصّ.واشتملت قرية اللغات على فضاءات للغة الاسبانية والتركية والصينية، حاول التلاميذ والطلبة من خلالها تقديم عروض متنوّعة توزعت بين العروض الراقصة، والاكلات التقليدية لهذه الشعوب، واللباس التقليدي المميز لها، الى جانب عروض موسيقية بلغات هذه الشعوب، ومعارض للتعريف بعاداتها ومعالمها الحضارية والتاريخية.