Babnet   Latest update 20:07 Tunis

بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6991ef8cbd8345.22014983_pfjneglkiqhmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 20:07 قراءة: 1 د, 14 ث
      
احتضن المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي من ولاية بن عروس، اليوم الأحد، تظاهرة منوّعة بعنوان "قرية اللغات"، اشتملت على معارض تقدّم ثقافات عدد من الشعوب وعاداتها، وعروضا موسيقية، ونماذج من الاكلات الشعبية لهذه الشعوب، وذلك بتنظيم مشترك بين المعهد والإدارة الجهوية للتربية ببن عروس
واعتبر مدير المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي الحبيب الخضراوي، في تصريح لـ"وات"، أن هذه التظاهرة التي تنتظم في إطار شراكة بين المعهد العالي للتنشيط الرياضي والثقافي، والمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، تهدف إلى دعم الانفتاح على لغات العالم، واكتساب مهارات لغوية متنوعة، والاطلاع على ثقافات وعادات عدد من الشعوب، وتراثها اللغوي والثقافي والفني.
وأضاف الخضراوي أن المعهد منفتح في إطار اتفاقيات شراكة على الفضاءات التربوية، سواء من خلال مشاريع تخرج للطلبة، أو من خلال القيام بتدخلات تنشيطية، أو تربصات، أو من خلال مشاريع أخرى في علاقة بصحة الطفل، والتغذية السليمة، والسلوكيات الاجتماعية والتربوية، والسلوكيات المستحدثة في عدد من المؤسسات التربوية بالجهة.

من جهتها، بينت رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، جيهان الدمرجي، أن تنظيم هذه التظاهرة يفتح المجال أمام التلاميذ لتعزيز قدراتهم في عدد من اللغات، ويوفر لهم فضاءات مشتركة للنشاط مع الطلبة ضمن نوادي اللغات، وكذلك الانفتاح على ثقافات عدد من الشعوب والاطلاع على مميزاتها الثقافية والحضارية من خلال برامج وتظاهرات مؤطرة تحت إشراف إطار مختصّ.
واشتملت قرية اللغات على فضاءات للغة الاسبانية والتركية والصينية، حاول التلاميذ والطلبة من خلالها تقديم عروض متنوّعة توزعت بين العروض الراقصة، والاكلات التقليدية لهذه الشعوب، واللباس التقليدي المميز لها، الى جانب عروض موسيقية بلغات هذه الشعوب، ومعارض للتعريف بعاداتها ومعالمها الحضارية والتاريخية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323713

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
16°-12
17°-12
21°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>