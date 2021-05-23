أحمد المستيري في ذمّة الله



رحم اللّه الفقيد وأسكنه فسيح جناته ...

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

توفي المناضل السياسي وآخر أعضاء المجلس القومي التأسيسي أحمد المستيري عن سن ناهز 96 عاما.والفقيد من مواليد 2 جويلية 1925 وهو مناضل زمن الاستعمار ومن بناة الدولة التونسية الحديثة في عهدها الجمهوري.وكان قد شغل عديد المناصب الوزارية مثل الدفاع والداخلية والعدل والمالية ثم اختلف مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وغادر الحزب الاشتراكي الدستوري وأسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.كما تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.