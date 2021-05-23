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أحمد المستيري في ذمّة الله

Publié le Dimanche 23 Mai 2021 - 09:08 قراءة: 0 د, 24 ث
توفي المناضل السياسي وآخر أعضاء المجلس القومي التأسيسي أحمد المستيري عن سن ناهز 96 عاما.

والفقيد من مواليد 2 جويلية 1925 وهو مناضل زمن الاستعمار ومن بناة الدولة التونسية الحديثة في عهدها الجمهوري.


وكان قد شغل عديد المناصب الوزارية مثل الدفاع والداخلية والعدل والمالية ثم اختلف مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وغادر الحزب الاشتراكي الدستوري وأسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

كما تم ترشيحه خلال الحوار الوطني سنة 2013 لترؤس الحكومة التونسية.

رحم اللّه الفقيد وأسكنه فسيح جناته ...
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226227

Rommen  (Tunisia)  |Dimanche 23 Mai 2021 à 10h 12m |           
الله يرحمه

Cartaginois2011  ()  |Dimanche 23 Mai 2021 à 09h 31m |           
رحمه الله و رزق اهله وذويه و من عرفه الصبر والسلوان...انه رحيل سياسي كبير، قل وجود امثاله

Artiz  (China)  |Dimanche 23 Mai 2021 à 09h 14m |           
الله يرحمه



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