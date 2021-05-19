انطلاق استعمال لقاح أسترازنكا في تونس يوم 21 ماي

حوالي 300 ألف مسن لم يسجلوا لتلقي لقاح كورونا

قال اليوم الإربعاء 19 ماي 2021 عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور رياض دغفوس، إنه سيتم الإنطلاق بعد الغد الجمعة 21 ماي في استعمال لقاح أسترازنكا في تونس.وفي حوار له في برنامج ماتينال اذاعة شمس ، أكد الدكتور دغفوس وجود أكثر من 250 ألف جرعة من لقاح أسترازنكا في تونس، مشيرا إلى أن 148 دولة تعتمد هذا اللقاح.وفيما يتعلق بالتداعيات الجانبية لهذا اللقاح، بيّن المتحدث أن حالات التجلط الدموي الذي يتسببفيها استرازنكا ضئيلة ولا تتجاوز الـ3 حالات من مجموع مليون شخص.وشدد على أن أسترازنكا من اللقاحات المطلوبة في العالم.كما كشف الدكتور دغفوس، أن حوالي 300 ألف مسن في تونس لم يُسجلوا على منظومة ايفاكس لتلقي لقاحا مضادا للفيروس.وأفاد الدكتور دغفوس أن هناك مشكل في تسجيل المسنين وخاصة منهم الذين يتجاوز سنهم الـ75 سنة.ووجه دعوة للمجتمع المدني والصيدليات للمساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح عبر حث المسنين على التسجيل ومساعدتهم على ذلك.وأشار رياض دغفوس إلى أن 48 بالمائة من وفيات كورونا في تونس تعود لأشخاص فوق الـ60 سنة.