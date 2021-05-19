وزارة الشؤون الثقافية تنعى المناضلة الثقافية والحقوقية زينب فرحات

رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وذويها والساحة الثقافية جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيدة الساحة الثقافية والإبداعية والمناضلة الحقوقية زينب فرحات التي وافتها المنية يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، بعد صراع مرير مع المرض .وتعدّ الفقيدة من أبرز القامات الفاعلة والمؤثرة في المشهد الثقافي، وهي مديرة فضاء "التياترو" الخاص رفقة زوجها الفنان والمسرحي توفيق الجبالي.وقد مثّل عملها صلب هذا الفضاء الثقافي ضربا من ضروب المقاومة والبحث الفني المعمّق والناقد والراصد لأهم تحولات الساحة الفنية والثقافية والسياسية في بلادنا وفي العالم.إضافة إلى إسهاماتها المميزة في مجالات البرمجة والتصرف الثقافي والتكوين ومرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع الثقافية والفنية، وحضورها البارز في المجتمع المدني وصلب الهياكل المهنية والنقابية الناشطة في الميادين الإبداعية وعلاقاتها المتينة والمتميزة بالفاعلين الثقافيين والتقدير الذي تحظى به.وتعتبر الراحلة زينب فرحات من الناشطات المتميّزات في مجالات الحقوق الثقافية وحقوق المرأة، وهي عضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وقد عرفت بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة والحقوق الكونية والإنسانية عموما.وقد درست الفقيدة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، وكانت لها تجارب بارزة في الكتابة الصحفية والنقدية، وفي الدفاع عن القضية الفلسطينية.وهي ابنة المناضل الصحبي فرحات، وشقيقة الفنانين رجا وأسامة فرحات