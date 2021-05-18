   Mbarek - محتار بين اثنين  

باريس: رئيس الجمهورية يدعو إلى شطب ديون الدول الفقيرة أو تخفيف جانب هام منها

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 18:14 قراءة: 1 د, 18 ث
شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية التي انعقدت بباريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون وبحضور عدد من رؤساء دول إفريقية ورؤساء حكومات غربية وقادة مؤسسات مالية دولية واقليمية.

وأكد رئيس الدولة على أهمية موضوع هذه القمة التي تعكس مقتضيات المرحلة والتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها القارة الافريقية لا سيما في ظل استمرار جائحة كوفيد19.


ودعا رئيس الجمهورية إلى تدعيم آليّات العمل الدّولي المشترك للتصدّي للأزمات المستجدة، مضيفا بأن المديونية تعد من أهمّ التحديات التي زادتها هذه الجائحة حدّة، وعمقت الأعباء المالية والفجوة التمويلية لموازنات الدول الإفريقية حيث أضحت أزمة الديون الخارجية عقبة رئيسية أمام تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى شطب ديون الدول الفقيرة أو تخفيف جانب هام منها، لا سيما مع ارتفاع حجم هذه الديون والفوائض المنجرة عنها.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أنّ الظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الإفريقية جّراء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على معدلات التنمية يتطلب تكاتفا أكثر من أجل بلورة رؤية شاملة ومتضامنة لمعالجة هذه التحديات بصورة هيكلية ودائمة، وأعلن، في هذا الخصوص، دعم تونس للدعوات الدولية والإقليمية لرفع الحظر عن براءات الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بما يساعد على تعميم انتفاع كل الشعوب والدول بهذه اللقاحات.
كما أعلن رئيس الدولة انخراط تونس في الدعوة التي أطلقها قادة أفارقة لإنشاء مناطق إنتاج إقليمية للقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية اعتماد مقاربة جديدة تراعي التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم وتمكن من إيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فضلا عن إيلاء أهمية إلى الجانب الإنساني في السياسات الاقتصادية لحفظ كرامة الشعوب وتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225987

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 20h 44m |           
بدأنا نفهم غضب ماكرون عن قيس ، ونحن نقف مع قيس سعيد ونشكره لذهابه لفرنسا ووقف امام ماكرون وعلى بذلته راية فلسطين وبهذه الحركة واضح ان ماكرون لم يكن مسرورا من قيس!!!
فشكرا سيادة الرئيس وان انتقدناك فهو لمصلحة تونس ونحن مع كل من يدافع عن الحق بدون اختلاف اديولوجي!

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 20h 07m |           
شكرت قيس لحمله العلم الفلسطيني قوق بذلته لكن والله اعلم قد تكن تلاعب آخر قبل التطبيع !!!
مع قيس لابد من الحذر !!!

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 18h 56m |           
بدأنا نفهم غضب ماكرون عن قيس ، ونحن نقف مع قيس سعيد ونشكره لذهابه لفرنسا ووقف امام ماكرون وعلى بذلته راية فلسطين وبهذه الحركة واضح ان ماكرون لم يكن مسرورا من قيس!!!
فشكرا سيادة الرئيس وان انتقدناك فهو لمصلحة تونس ونحن مع كل من يدافع عن الحق بدون اختلاف اديولوجي!



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