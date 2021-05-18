   Sabah - قل للمليحة  

اذاعة شمس تكشف تفاصيل ما حصل مع الطبيبة الشابة أروى الطرودي في طريق المرسى

سيارة الضحية أروى الطرودي اثر الحادث
Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 10:36 قراءة: 0 د, 34 ث
جدّ مساء الأحد 16 ماي 2021 بمنطقة البحيرة حادثي دهس وسرقة راحت ضحيتهما الشابة أروى الطرودي.

فقرة "المهمّة" بماتينال اذاعة شمس أف أم كشفت تفاصيل الحادثة واتصلت بصديقة الفقيدة التي كانت رفقتها كما اتصلت بقريب للضحية... فيديو


وحول تفاصيل الحادثة... أقدمت سيّارة /partner / على مداهمة سيارة الفقيدة مما أحدث لها نزيف داخلي وإغماء وبعد الحادث عمد المعتدي إلى الفرار تاركا الضحية تصارع الموت.

وإثر ذلك أقدمت مجموعة من شابين وفتاة على سرقة محتويات سيارة الفقيدة التي كانت تصارع الموت جرّاء الحادث الاول... وقد منعوا رفيقة الضحية من تقديم الاسعافات الأولية والاقتراب منها...

وبحسب قريب الفقيدة فقد تم إلقاء القبض على صاحب السيارة الذي دهسها وهرب.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225944

Sarramba  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 12h 14m |           
بعد الدّعاء للفقيدة... نذكّر الجميع، من يعقل ومن لا يعقل، الأحمق والحاقد، والذي يصطاد في الماء العكر، أن الجريمة موجودة في البشرية جمعاء، منذ خُلق الانسان (قابيل قتل أخيه هابيل...) إلى يوم البعث
ومن يحلم دون ذلك فليذهب الى جبل، ربما يعصمه من الجريمة
والعاقبة للمتقين

RESA67  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 10h 59m |           
Dans quel monde vit-on? Qu’est devenue ma Tunisie? Qui est responsable de tout ce bandétisme, de cette violence dans la société???

Bensa94  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 10h 58m |           
Vous êtes bien chez un peuple "musulman" , et qui a fait une "révolution"......



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