اذاعة شمس تكشف تفاصيل ما حصل مع الطبيبة الشابة أروى الطرودي في طريق المرسى

جدّ مساء الأحد 16 ماي 2021 بمنطقة البحيرة حادثي دهس وسرقة راحت ضحيتهما الشابة أروى الطرودي.فقرة "المهمّة" بماتينال اذاعة شمس أف أم كشفت تفاصيل الحادثة واتصلت بصديقة الفقيدة التي كانت رفقتها كما اتصلت بقريب للضحية... فيديووحول تفاصيل الحادثة... أقدمت سيّارة /partner / على مداهمة سيارة الفقيدة مما أحدث لها نزيف داخلي وإغماء وبعد الحادث عمد المعتدي إلى الفرار تاركا الضحية تصارع الموت.وإثر ذلك أقدمت مجموعة من شابين وفتاة على سرقة محتويات سيارة الفقيدة التي كانت تصارع الموت جرّاء الحادث الاول... وقد منعوا رفيقة الضحية من تقديم الاسعافات الأولية والاقتراب منها...وبحسب قريب الفقيدة فقد تم إلقاء القبض على صاحب السيارة الذي دهسها وهرب.