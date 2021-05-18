صورة اليوم: محرز الغنوشي يتضامن مع غزة على طريقته

في بادرة أثارت إعجاب التونسيين قام مقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي بارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء تقديمه للنشرة تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا للحرب على قطاع غزة.ومنذ 13 أفريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس والمسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، ومحاولات إخلاء منازل فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.وازداد الوضع توترا في 10 ماي الجاري بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى صباح الثلاثاء عن استشهاد 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.فيما استشهد 21 فلسطينيا وأصيب المئات في الضفة الغربية، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.