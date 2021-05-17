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باريس: رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

Publié le Lundi 17 Mai 2021 - 20:44 قراءة: 0 د, 23 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 17 ماي 2021 بمقر السفارة التونسية بباريس، Louise Mushikiwabo، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتطرقت المحادثة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة الفرنكوفونية والتنسيق بين تونس وهذه المنظمة لحسن الإعداد لهذا الاستحقاق الهام.
وأكد رئيس الدولة على التزام تونس بانعقاد القمة في موعدها.


من جانبها، أكدت Louise Mushikiwabo على حرص المنظمة على معاضدة تونس في جهودها لتنظيم هذا الحدث.




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