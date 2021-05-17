تطرق وزير الخارجية عثمان الجرندي في اتصال هاتفي جمعه أمس الأحد 16 ماي بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش الى "علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها على كافة الأصعدة".
ورحب الوزيران في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها الى مطاري "معيتيقة" بطرابلس و"بنينا" ببنغازي، انطلاقا من يوم 17 ماي 2021 حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة. أيمن
ورحب الوزيران في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها الى مطاري "معيتيقة" بطرابلس و"بنينا" ببنغازي، انطلاقا من يوم 17 ماي 2021 حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة. أيمن
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