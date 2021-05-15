   Saliha - أه أه يا خليلة  

البحري الجلاصي في ذمة الله‎

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 15:43 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - توفى اليوم رجل الأعمال والسياسي البحري الجلاصي في منزله بجعفر طريق رواد من ولاية اريانة.

وحسب ما توفر لنا من معطيات فان البحري الجلاصي عثر عليه ابنه جثة هامدة في غرفة الاستحمام .


ولا تزال اسباب الوفاة مجهولة .

باعلام النيابة العمومية بالمحكمة بأريانة اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة.

والعربي الجلاصي هو مؤسس ورئيس حزب الانفتاح والوفاء .وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في مناسبتن سنتي 2014 و2019

رحم الله الفقيد رحمة واسعة
ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 225806

Bazdig  (Tunisia)  |Samedi 15 Mai 2021 à 17h 09m |           
ربي يرحمو ويغفرلو. ان شآء الله القعارة والعلام العاريبعدو المسالة عن تفاهاتهم.

RIADH  (France)  |Samedi 15 Mai 2021 à 17h 05m |           
الله يرحمو و ينعمو

Observateur  (Canada)  |Samedi 15 Mai 2021 à 17h 01m |           
الله أكبر ربي يرحمو

RESA67  (France)  |Samedi 15 Mai 2021 à 16h 55m |           
Allah yarhmou



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