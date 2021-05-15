البحري الجلاصي في ذمة الله‎

باب نات -

رحم الله الفقيد رحمة واسعة

ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

توفى اليوم رجل الأعمال والسياسي البحري الجلاصي في منزله بجعفر طريق رواد من ولاية اريانة.وحسب ما توفر لنا من معطيات فان البحري الجلاصي عثر عليه ابنه جثة هامدة في غرفة الاستحمام .ولا تزال اسباب الوفاة مجهولة .باعلام النيابة العمومية بالمحكمة بأريانة اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة.والعربي الجلاصي هو مؤسس ورئيس حزب الانفتاح والوفاء .وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في مناسبتن سنتي 2014 و2019