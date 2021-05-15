مبروك كورشيد: الولايات المتحدة تتدخل للصلح بين الرؤساء الثلاث في تونس

كشف النائب بالبرلمان مبروك كرشيد عن فحوى المكالمات الهاتفية التي جرت الجمعة بين رأسي السلطة التنفيذية بمناسبة العيد و التي تم الاتفاق خلالها على "توحيد الجهود من أجل تجاوز الصعوبات" جاءت نتيجة الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كاميالا هاريس يوم 11 ماي و الذي تم خلاله التباحث حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة ارساء المؤسسات الدستورية .وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك كتب كورشيد " اتت مكالمة نائبة الرئيس الأمريكى أكلها حلحلت الوضع الداخلى بطلب امريكي الرؤساء اخيرا يتهاتفون ".وتحدثت مصادر عن اجراء رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة هشام المشيشي بعد الاتصالات مع الجانب الاميركي.