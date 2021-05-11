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ضرورة مقاومة الفساد في مكالمة رئيس الجمهورية بنائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

Publié le Mardi 11 Mai 2021 - 20:21 قراءة: 0 د, 32 ث
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.

وتم خلال المحادثة استعراض روابط الصداقة المتينة والراسخة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميّزتها.


كما تم التطرق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس، والتأكيد، بالخصوص، على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية.

وعبّر رئيس الدولة، خلال المحادثة، عن تطلّعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيّما في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها العالم عموما وفي ظلّ الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به تونس على وجه الخصوص.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225661

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 11 Mai 2021 à 22h 35m |           
خائن العهد والميثاق والأمانة، الفاسد يخون الفساد ويتنّكر للفساد... في العلن؟؟؟

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 11 Mai 2021 à 21h 31m |           
بلاغ كاذب يلغي الديمقراطية بتغيير تعريفها للتسلط الأمريكان ليسوا جهلة حتى يحدثهم قيس سعيد عن مقاومة الفساد . هذا أمر قضائي و ليس سياسي

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Mardi 11 Mai 2021 à 21h 10m |           
انظر بلاغ نائبة الرئيس الامريكي في موقعها،ليس نفس الكلام



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