ضرورة مقاومة الفساد في مكالمة رئيس الجمهورية بنائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس.وتم خلال المحادثة استعراض روابط الصداقة المتينة والراسخة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية واستحضار المحطات التاريخية الكبرى التي ميّزتها.كما تم التطرق، أيضا، إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تشهدها تونس، والتأكيد، بالخصوص، على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية.وعبّر رئيس الدولة، خلال المحادثة، عن تطلّعه إلى مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيّما في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها العالم عموما وفي ظلّ الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به تونس على وجه الخصوص.