في الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 ماي... إحباط 9 عمليات إجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا وضبط 295 شخص

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة الغير نظامية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 08 و09 ماي 2021 الوحدات العائمة التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس ونابل وقرقنة ومركز الحرس البحري بالمنستير من إحباط 09 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا وضبط 295 شخص (من بينهم 162 من جنسيات دول إفريقية مختلفة) تتراوح اعمارهم بين 13 و42 سنة، من بينهم أشخاص 05 مفتش عنهم وحجز لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.كما تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 07 و08 ماي 2021 وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية من إحباط 3 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة إيطاليا وضبط 50 شخص كانوا بصدد الإبحار خلسة.باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.