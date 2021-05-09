حالتها حرجة... عون حرس يطلق النار على زوجته من سلاحه الشخصي

قام ظهراليوم الأحد 10 ماي 2021 عون حرس وطني أصيل مدينة الكاف ويعمل بولاية جندوبة بإطلاق النار على زوجته من سلاحه الشخصي إثر خلاف عائلي.وتحولت دورية أمنية مشتركة تابعة لاقليم الأمن الوطني بالكاف إلى منزل العائلة، أين تم إيقاف المظنون فيه وحجز سلاحه كما تولت سيارة تابعة للحماية المدنية نقل السيدة المصابة إلى المستشفى الجهوي بالكاف.وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بالكاف لاذاعة شمس أف أم في الجهة، ان حالة الزوجة حرجة نظرا لخطورة الإصابة.المصدر - شمس