المشيشي يؤكد من مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة أهمية إيلاء المسنين العناية اللازمة في ظل الظرف الوبائي الاستثنائي

أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الأربعاء 05 ماي 2021 مرفوقا بوزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، زيارة إلى مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حيث اطلع على ظروف الاقامة والرعاية الصحية والاجتماعية للمقيمين بهذه المؤسسة بعد إعادة بناء مقرها الجديد.وإطلع رئيس الحكومة على ظروف اقامة المسنين بهذه المؤسسة بمختلف أجنحتها خاصة من حيث توفر مستلزمات الرعاية الصحية والإعاشة والإقامة.وأوصى رئيس الحكومة بضرورة إيلاء المقيمين بالمؤسسة وباقي المؤسسات بكامل تراب الجمهورية العناية اللازمة مؤكدا أهمية توفر ظروف الوقاية والحماية والاحاطة الصحية لنزلاء هذه المؤسسات في ظل هذا الظرف الوبائي الذي تمر به البلاد، وما يتطلبه ذلك من رعاية خصوصية لا سيما لهذه الفئة الاجتماعية المتقدمة في السن.وشارك رئيس الحكومة المقيمين بالمؤسسة وجبة الإفطار، وتولى في ختام زيارته تسليم عدد من الهدايا لهم.وكان المقيمون بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة قد تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.يذكر أنه تمت إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بكلفة إنجاز جملية بقيمة خمسة مليون دينار، وتضم عددا من الوحدات الادارية والطبية والتقنية والخدمات المتعددة لفائدة المقيمين البالغ عددهم 78 مسنا ومسنة.