وصول أول رحلة سياحية قادمة من " سان بيترسبورغ " بمطار النفيضة الحمامات الدولي بعد توقف للحركة الجوية به منذ نوفمبر 2020

استقبل مطار النفيضة الحمامات الدولي امس الخميس رحلته السياحية الأولى بعد توقف الحركة الجوية بالمطار منذ نوفمبر 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث حطت طائرة قادمة من مدينة "سان بيترزبورغ" الروسية وعلى متنها 184 راكبًا من السياح الروس الذين اختاروا بلادنا كوجهة سياحية لقضاء عطلهم وفق ما أكدته اليوم الجمعة المكلفة بالاعلام بشركة تاف تونس ريم ضامر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.وأضافت ريم ضامر ان مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير الواقع تحت تصرّف شركة تاف تونس استقبل هو الاخر امس الخميس 185 سائحا روسيا كانوا على متن طائرة قادمة من العاصمة الروسية موسكو، مشيرة الى ان مجموع السياح الروس الوافدين امس الخميس اختاروا الإقامة بعدد من النزل السياحية بسوسة وياسمين الحمامات والمنستير والمهدية.وأشارت المكلفة بالاعلام بشركة تاف تونس الى أن المصالح الطبية بالمطارين قامت باخضاع عينة من السياح الروس القادمين ضمن رحلات منظمة من قبل متعهدي رحلات إلى الاختبارات السريعة التي جاءت كل نتائجها سلبية وذلك بعد استظهارهم بتحاليل PCR سلبية كانوا قد خضعوا لها سابقا قبل السفر.