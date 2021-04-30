وزارة الصحة تتسلّم تجهيزات متطورة للتقطيع الجيني لفيروس كورونا

إنتظم اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 موكب تسلّم تجهيزات طبية متطورة لفائدة المخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية والبكتيرية بمستشفى شارل نيكول تمكّن من إجراء التقطيع الجيني لمختلف الفيروسات ومنها بالخصوص فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى دفعة جديدة من أجهزة التنفس لفائدة قسم المساعدة الطبية الإستعجالية وذلك في شكل هبة من الدولة الفرنسية لتونس في إطار مساعدة مجابهة جائحة كوفيد-19 .



وقد أشرف على هذا الموكب كل من وزير الصحة فوزي مهدي وسفير فرنسا بتونس أندريه باران وعدد من الإطارات الصحية.



