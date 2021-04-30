ليلى الحداد: حكومة المشيشي قامت بالسطو على 60 الف جرعة مخصصة لكبار السن وقامت بتلقيح الوزراء والمستشارين

اتهمت الخميس 29 افريل، النائبة عن حركة الشعب ليلي الحداد الحكومة بالسطو على 60 الف جرحة من تلقيح كوفيد كانت مخصصة لشريحة من المواطنين أعمارهم بين 70 و75 سنة.وقالت ليلى حداد ان الحكومة اسقطت هذه الشريحة من منظومة "ايفاكس" وقامت بالسطو على 60 الف جرعة قبل ان توفر التلقيح الوزراء واعضاء الديوان والمستشارين.وعلقت ليلى حداد قائلة "لا يكفي أنها حكومة فاشلة فهي بلا اخلاق".يذكر أن رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كوفيد -19 هاشمي الوزير، أوضح الخميس، أن أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار السن طبقا للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، في ردّ على اتهامات وجهت لهذه الفئة بتلقي التلقيح وخرق مبدإ الأولوية على حساب بقية المسجلين لتلقي التلقيح.وأفاد في تصريح اعلامي أن الاستراتيجية وضعت تلقيح مهنيي المصالح الأساسية ضمن الأولوية من أجل ضمان استمرارية دواليب الدولة ومرافقها الحيوية مثلما الشأن بباقي بلدان العالم، وبالتالي فإن تلقيح الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية لم يخالف هذه الاستراتيجية.وأكّد رئيس لجنة قيادة الحملة، أن تلقيح الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا يأتي عقب الشروع في إجراء التلاقيح للقطاعات الحيوية التي يؤمن نشاطها السير العادي للدولة، بمن فيهم قطاعات الأمن والجيش وغيرها من الأنشطة الحيوية.وبيّن الوزير، أن الحملة التي انطلقت منذ يوم 13 مارس الفارط، شملت تلقيح مهنيي الصحة وكبار السن من 75 سنة فما فوق ثم المسنين من 60 الى 75 عاما، وتشمل في مرحلتها الحالية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية بالتوزاي مع استمرار تطعيم الفئات الآنف ذكرها من المدعوين إلى التطعيم بمراكز التلقيح المحدثة للغرض.