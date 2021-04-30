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ليلى الحداد: حكومة المشيشي قامت بالسطو على 60 الف جرعة مخصصة لكبار السن وقامت بتلقيح الوزراء والمستشارين

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 08:50 قراءة: 1 د, 14 ث
اتهمت الخميس 29 افريل، النائبة عن حركة الشعب ليلي الحداد الحكومة بالسطو على 60 الف جرحة من تلقيح كوفيد كانت مخصصة لشريحة من المواطنين أعمارهم بين 70 و75 سنة.
وقالت ليلى حداد ان الحكومة اسقطت هذه الشريحة من منظومة "ايفاكس" وقامت بالسطو على 60 الف جرعة قبل ان توفر التلقيح الوزراء واعضاء الديوان والمستشارين.
وعلقت ليلى حداد قائلة "لا يكفي أنها حكومة فاشلة فهي بلا اخلاق".


يذكر أن رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كوفيد -19 هاشمي الوزير، أوضح الخميس، أن أعضاء الحكومة يأتون في المرتبة الثالثة في سلم ترتيب الفئات ذات الأولوية بعد مهنيي الصحة وكبار السن طبقا للاستراتيجية الوطنية للتلقيح، في ردّ على اتهامات وجهت لهذه الفئة بتلقي التلقيح وخرق مبدإ الأولوية على حساب بقية المسجلين لتلقي التلقيح.

وأفاد في تصريح اعلامي أن الاستراتيجية وضعت تلقيح مهنيي المصالح الأساسية ضمن الأولوية من أجل ضمان استمرارية دواليب الدولة ومرافقها الحيوية مثلما الشأن بباقي بلدان العالم، وبالتالي فإن تلقيح الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية لم يخالف هذه الاستراتيجية.

وأكّد رئيس لجنة قيادة الحملة، أن تلقيح الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا يأتي عقب الشروع في إجراء التلاقيح للقطاعات الحيوية التي يؤمن نشاطها السير العادي للدولة، بمن فيهم قطاعات الأمن والجيش وغيرها من الأنشطة الحيوية.

وبيّن الوزير، أن الحملة التي انطلقت منذ يوم 13 مارس الفارط، شملت تلقيح مهنيي الصحة وكبار السن من 75 سنة فما فوق ثم المسنين من 60 الى 75 عاما، وتشمل في مرحلتها الحالية الأشخاص الذين يشغلون الوظائف الأساسية بالتوزاي مع استمرار تطعيم الفئات الآنف ذكرها من المدعوين إلى التطعيم بمراكز التلقيح المحدثة للغرض.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 225011

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 30 Avril 2021 à 11h 26m |           
اكذب اكذب حتى يصدقك الناس
مقالة ومبدأ صهيوني
تطبقه هذه السفيهة بغباء منها او ممن كلفوها بذلك

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Vendredi 30 Avril 2021 à 10h 33m |           
مهبول اللي يعاود في كلامها

Abouamine  ()  |Vendredi 30 Avril 2021 à 10h 26m |           
ما شاء الله عليها 60 ألف جرعة لتلقيح أعضاء الحكومة . مبدعين جماعة حركة الشعب

Artiz  (United States)  |Vendredi 30 Avril 2021 à 09h 47m |           
المصدر جهاز سامسونق

Karimyousef  (France)  |Vendredi 30 Avril 2021 à 09h 31m |           
الوزراء تلقوا 60 الف جرعة و مازالو على قيد الحياة!!؟؟

Incuore  (Tunisia)  |Vendredi 30 Avril 2021 à 09h 21m |           
هي لا ذات و لا صفات كاذبة كعادتها فالرقم لا يستقيم. لقد سجلت أحدهم في بداية الستينات و طلب منه الحضور الأسبوع المقبل .و بين التسجيل و الاستدعاء لم يتجاوز الأمر اسبوعا



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