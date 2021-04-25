الحرس الوطني يتهم مسلسل الفوندو بإهانة السلك

اكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك ، اليوم الأحد 25 أفريل 2021 تذمر السلك من اللقطة التي تم عرضها في مسلسل الفوندو الذي يعرض على قناة الحوار واظهرت مجموعة من الأعوان بصدد تفتيش سيارة وتلقي رشوة من اصحابها على الحدود الجزائرية.
وقال الجبابلي أن طاقم العمل لم يتوصل مع الإدارة ولم يسلم مطلباً للتعاون مع السلك. وتابع " ما ظهر هو سيارة مدنية لا علاقة لها بالحرس الوطني وتم تمييزها بشعار السلك. وتوعد كل من يثبت تورطه في المساس من سمعة الحرس الوطني.
المسلسل فوندو من إخراج سوسن الجمني ويشارك فيه كل من كمال التواتي ونضال السعدي و ياسين بن قمرة وسهير بن عمارة مع العديد من الوجوه الأخرى. ويعرض على قناة الحوار التونسي.
وقال الجبابلي أن طاقم العمل لم يتوصل مع الإدارة ولم يسلم مطلباً للتعاون مع السلك. وتابع " ما ظهر هو سيارة مدنية لا علاقة لها بالحرس الوطني وتم تمييزها بشعار السلك. وتوعد كل من يثبت تورطه في المساس من سمعة الحرس الوطني.
المسلسل فوندو من إخراج سوسن الجمني ويشارك فيه كل من كمال التواتي ونضال السعدي و ياسين بن قمرة وسهير بن عمارة مع العديد من الوجوه الأخرى. ويعرض على قناة الحوار التونسي.
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