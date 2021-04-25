   Om Kalthoum - ظلمنا الحب  

الحرس الوطني يتهم مسلسل الفوندو بإهانة السلك

Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 38 ث
اكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الجبابلي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك ، اليوم الأحد 25 أفريل 2021 تذمر السلك من اللقطة التي تم عرضها في مسلسل الفوندو الذي يعرض على قناة الحوار واظهرت مجموعة من الأعوان بصدد تفتيش سيارة وتلقي رشوة من اصحابها على الحدود الجزائرية.

وقال الجبابلي أن طاقم العمل لم يتوصل مع الإدارة ولم يسلم مطلباً للتعاون مع السلك. وتابع " ما ظهر هو سيارة مدنية لا علاقة لها بالحرس الوطني وتم تمييزها بشعار السلك. وتوعد كل من يثبت تورطه في المساس من سمعة الحرس الوطني.



المسلسل فوندو من إخراج سوسن الجمني ويشارك فيه كل من كمال التواتي ونضال السعدي و ياسين بن قمرة وسهير بن عمارة مع العديد من الوجوه الأخرى. ويعرض على قناة الحوار التونسي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224776



En continu

Toutes les news

الأحد 25 أفريل 2021 | 13 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:05 16:02 12:24 05:32 03:58
18°
 25° % 72 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
25°-1224°-1624°-1527°-1529°-16
  • Avoirs en devises
    20843,1

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,32567 DT        1$ =2,76047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   690,2 MDT