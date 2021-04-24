الخارجية: تونس تدين عملية مقتل شرطية فرنسية على يد مهاجم أمس الجمعة

أدانت تونس بشدة الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت أمس الجمعة شرطية فرنسية بمقر عملها بمدينة رامبوييه الفرنسية، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته مساء يوم السبت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجوجدّدت تونس وفق نفس البلاغ رفضها وادانتها التامة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومسمياته. مؤكّدة أن مثل هذه الأعمال المعزولة والشاذة لا يمكن تبريرها ولا تمت بصلة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة، علاوة على تزامنها مع شهر رمضان المعظم، شهر البر والرحمة والتسامح.وكانت شرطية فرنسية، قتلت الجمعة، جراء تعرضها للطعن بمنطقة رامبوييه قرب العاصمة باريس، فيما أردت الشرطة المهاجم قتيلا.وقالت الشرطة، في بيان، إن"رجلا تونسي الجنسية قتل بالسكين شرطية عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه على بعد 60 كلم من باريس، قبل مقتله إثر إصابته بالرصاص على أيدي شرطيين".وأضافت أن المشتبه به "يبلغ من العمر 36 عاما، ويقيم بصفة قانونية في فرنسا"، مشيرة إلى أنه غير معروف لدى أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية.وتوفيت الشرطية على الفور إثر إصابتها بطعنة في حلقها رغم تدخل رجال الإطفاء بالمخفر، في محاولة يائسة لمساعدتها، بحسب المصدر ذاته.من جهته، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحادثة بالقول: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلاموي، لن نتنازل عن شيء".بدوره، وصف رئيس الوزراء جان كاستيكس، عملية قتل الشرطية طعنًا بأنه "تصرّف همجي وجبان إلى أقصى حد".