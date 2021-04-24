وزارة الصحة: نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين منذ انطلاق الحملة يبلغ 18,4 بالمائة





نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة الـ75 سنة فما فوق يبلغ 61,4 بالمائة

نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة يبلغ 34,3 بالمائة نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين منذ انطلاق الحملة يبلغ 18,4 بالمائةنسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة الـ75 سنة فما فوق يبلغ 61,4 بالمائةنسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة يبلغ 34,3 بالمائة

تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في يومها الـ42 في مختلف جهات الجمهوريّة موزّعة على 42 مركزا للتلقيح ضدّ فيروس كورونا بعد ان كان عدد المراكز في أوّل أيام الحملة 25 مركزا.وقد شرعت وزارة الصحّة في تطعيم الملقّحين بالجرعة الثانية من اللقاح سينوفاك واللقاح سپوتنيك ولقاح فايزر، وفق ما تقتضيه الفترة الزمنيّة بين الجرعتين والتي تختلف من لقاح الى آخر.وفي ذات السياق، تتواصل عمليّات تطعيم المواطنين بالجرعة الاولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا وفق الاولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنيّة للقاح.كما سخّرت الوزارة فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والاشخاص محدودي الحركة والمساجين المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في مقرّات اقامتهم سواء في دور المسنّين وفي مراكز رعاية كبار السنّ او في الوحدات السجنيّة، كلّ ذلك بالتعاون مع عدد من مكوّنات المجتمع المدنيّ كالكشّافة التونسيّة والهلال الاحمر والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.ووفق بلاغ لوزارة الصحةويجري التنسيق مع الولاة والسلط المحليّة ومكوّنات المجتمع المدني للقيام بحملات تحسيسيّة تحثّ المواطنات والمواطنين على التسجيل في منظومة اللقاح الموضوعة للغرض تحت عنوان evax.tnوتجدر الاشارة الى ان المعدّل العام للمطعّمين بالجرعة الاولى بلغت 18,4 % من المسجلين، فيما فاقت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق الـ60 % وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-75 سنة يبلغ 34,3 بالمائة بتاريخ 23 افريل 2021.