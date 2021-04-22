وزارة التربية: تمكين 200 مؤسسة تربوية من جملة 461 غير مزودة بالماء الصالح للشرب بصهاريج للماء الصالح للشرب قبل شهر اوت

أفاد مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، لسعد شوشان، اليوم الخميس، أن 200 مؤسسة تربوية من جملة 461 غير مزودة بالماء الصالح للشراب سيتم بتزويدها بصهاريج من الماء الصالح للشراب، وذلك الى غاية شهر أوت 2021.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تزويد المؤسسات التربوية بالمناطق النائية والريفية يتنزل في اطار توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية ومنظمة أطباء العالم البلجيكية يوم 14 أفريل الجاري.وأضاف أنه تم الانطلاق منذ 15 أفريل الجاري بتحديد التدخلات والمؤسسات التربوية المعنية، مبينا أن قيمة الاعتمادات المرصودة تقدر ب6 ملايين دينار.وافاد ان تدخلات المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الوزارة منذ شهر سبتمبر 2020 والى غاية أفريل الجاري، بلغت قيمتها 14 مليون دينار، خصصت لتامين أشغال الصيانة الشاملة وصيانة المركبات الصحية والمطاعم المدرسية وغيرها من أعمال الصيانة وذلك في 344 مؤسسة تربوية .