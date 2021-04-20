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عصام الشابي لراشد الخياري: من ينقل معلومات عن أجهزة استخبارات أجنبية فهو يتعامل معهم

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 11:49 قراءة: 1 د, 1 ث
علّق الثلاثاء 20 أفريل، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على التسريبات التي نشرها النائب راشد الخياري بخصوص تمويل دولة أجنبية لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقال عصام الشابي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " عندما يقر نائب شعب بأن مخابرات دولة أجنبية ( و الامريكية تحديدا) قامت بتسليمه تسجيلات و وثائق تثبت دعمها المادي و اللوجستي لرئيس بلاده في حملته الانتخابية فان ذلك يعد إقرارا صريحا منه بأنه يتعامل مع تلك الأجهزة ، و أعفيكم من إطلاق الوصف المتعارف عليه الذي يطلق على أمثاله في قاموس الأمن و السياسة ".


واضاف عصام الشابي " و هذا في حدّ ذاته يؤكد خطورة التدهور السياسي و الاخلاقي الذي وصلته تونس و حاجتها الى عملية اصلاح كبرى تبدأ بمجال الرأي و السياسة و لا تنتهي عند المجالات الاقتصادية و الاجتماعي" .

و استدرك عصام الشابي تدوينته " عندما تعتقد جهات في الحكم بانها ستستفيد من هكذا تسريبات في خصومتها مع رئيس الجمهورية فإنها تثبت مرة أخرى مسؤوليتها الجسيمة عن التدهور الذي بلغته الحياة السياسية في تونس".

و ختم "عندما يعتقد كل هؤلاء بان الديمقراطيين ،الذين عارضوا خرق الرئيس قيس سعيد للدستور و محاولته تجميع كل السلطات بين يديه، سينزلقون نحو هذا المستنقع، فهم، لا محالة، يجهلون معدن هؤلاء و رهانهم خاسر بكل تأكيد".


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 224443

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 13h 45m |           
عصام الشابي، هذا "النّاعورة" المخضرم والجاهل يبدوا أنه في "عماه" لم يلاحض أن راشد الخيار صحفي قبل أن يكون نائبا
والصحفيي البارع من أهم مهامه وشغله انتقاء الأخبار والتحقيق العميق والشافي والكامل في جميع المجالات وخاصة منها الفساد والمخابرات والدولة العميقة والجرائم "المدفونة" . وهذا الصحافي المنضبط الكفؤ ، أكيد أن يكون بارعا في اقتناء الرقيقة والشقيقة بكل وسيلة وخاصة من اختراق والتسلل في جهازات المخابرات والأمن والعدالة والدولة ودهاليزها، والتفتيش عن المضلوم والمخدوع والذي خانوه والذي له حسابات يريد أن يصفيها مع أعدائه و و و
كما قال الأخ بن موسى:"الجهلة مصيبة

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 12h 57m |           
هذا يعني ان من استلم الرشاوي (ان صح ذلك) لا غبار عليه
اما من اذاع الخبر فهو عميل وخائن
منطق غريب جدا

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 12h 03m |           
ماكنتش اظن ان هناك عبيط اكبر منك ....ومالو اذا العدو باح بسره وخيانة من تزعمكم...سيبت البهيم اللي ياكل في الزرع وشديت البهيم المربوط فتعسا لكم هل تونس ستنهض بالخيانات وتغنولنا كل يوم وكل مناسبة فلا عاش في تونس من خانها وهم كلهم خونة

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 20 Avril 2021 à 12h 02m |           
سي عصام يغطّي في عين الشمس بالغربال



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