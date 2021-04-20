عصام الشابي لراشد الخياري: من ينقل معلومات عن أجهزة استخبارات أجنبية فهو يتعامل معهم

علّق الثلاثاء 20 أفريل، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على التسريبات التي نشرها النائب راشد الخياري بخصوص تمويل دولة أجنبية لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.وقال عصام الشابي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " عندما يقر نائب شعب بأن مخابرات دولة أجنبية ( و الامريكية تحديدا) قامت بتسليمه تسجيلات و وثائق تثبت دعمها المادي و اللوجستي لرئيس بلاده في حملته الانتخابية فان ذلك يعد إقرارا صريحا منه بأنه يتعامل مع تلك الأجهزة ، و أعفيكم من إطلاق الوصف المتعارف عليه الذي يطلق على أمثاله في قاموس الأمن و السياسة ".واضاف عصام الشابي " و هذا في حدّ ذاته يؤكد خطورة التدهور السياسي و الاخلاقي الذي وصلته تونس و حاجتها الى عملية اصلاح كبرى تبدأ بمجال الرأي و السياسة و لا تنتهي عند المجالات الاقتصادية و الاجتماعي" .و استدرك عصام الشابي تدوينته " عندما تعتقد جهات في الحكم بانها ستستفيد من هكذا تسريبات في خصومتها مع رئيس الجمهورية فإنها تثبت مرة أخرى مسؤوليتها الجسيمة عن التدهور الذي بلغته الحياة السياسية في تونس".و ختم "عندما يعتقد كل هؤلاء بان الديمقراطيين ،الذين عارضوا خرق الرئيس قيس سعيد للدستور و محاولته تجميع كل السلطات بين يديه، سينزلقون نحو هذا المستنقع، فهم، لا محالة، يجهلون معدن هؤلاء و رهانهم خاسر بكل تأكيد".