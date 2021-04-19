هذا ما قرره القضاء في حق ادريس قيقة مدير الامن الوطني سابقا

نظرت اليوم الاثنين 19 افريل 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بتونس في القضية التى اثارها ورثة الامين باي وورثة صهره حمادى بن سالم ضد ادريس قيقة مدير الامن الوطنى سنة 1957 الذى انتقل بتاريخ 25 جويلية 1957 لتنفيذ قرار المجلس التاسيسي عندما قرر تنحية الامين باى وانهاء حكم العائلة الحسينية بعد 254 سنة من التواجد واقامة الجمهورية .وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 21 جوان المقبل لاستدعاء المنسوب له الانتهاك ادريس قيقة .وكان المحامي عادل كعنيش كشف في تدوينة اليوم الاثنين 19 افريل 2021 على القضية بدائرة العدالة الانتقالية بتونس التي رفعها ورثة الامين باي وورثة صهره حمادى بن سالم على ادريس قيقة مدير الامن الوطنى سنة 1957 بتهمة انتهاك حقوق الانسان عبر تنفيذ قرار المجلس التاسيسي القاضي بعزل الامين باي وانهاء حكم العائلة الحسينية واقامة الجمهورية.