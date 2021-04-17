الديوان FM: نواب حزب قلب تونس يتراجعون عن التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي

افادت السبت 17 أفريل إذاعة الديوان fm أن نواب حزب قلب تونس تراجعوا عن التوقيع على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي، بعد أن عبروا الأسبوع الماضي عن استعدادهم للتوقيع عليها.وكان 8 نواب من قلب تونس وعدوا القائمين على جمع التوقيعات لسحب الثقة من الغنوشي بالتوقيع على اللائحة والتصويت مع سحب الثقة منه.يذكر أنه بدون أصوات نواب حزب قلب تونس لن يتمكن المطالبون بعزل الغنوشي من تحقيق الأغلبية الكافية لذلك وهي 109 صوت.يذكر أن النائبة عن كتلة التيار الديمقراطي سامية عبو أفادت بأن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ينقصها 7 امضاءات فقط.وفي حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام قالت سامية عبو بأن كل الكتل أمضت على لائحة سحب الثقة وهي 102 صوت في انتظار استكمال 7 اصوات...