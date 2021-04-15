عيش أحلى رمضان مع Ooredooالمشغّل الأوّل يسخّر إمكاناته الإتصالية لنشر الإيجابية وتعزيز روح المسؤولية

بلاغ صحفي - تعلن Ooredoo عن انطلاق حملاتها الرمضانية تحت شعار "عيش أحلى رمضان مع Ooredoo". يواصل المشغّل مرافقة الحرفاء الاوفياء من خلال مجموعة من المفاجآت والهدايا خلال هذا الشهر الفضيل حيث تمّت برمجة عدّة مسابقات وتخفيضات ليكون رمضان أجمل. كما أعدّت الشركة عدة حملات مواطنية ضمن برنامجها الخاص بالمسؤولية المجتمعية حتى يكون الشهر الفضيل مناسبة لتشجيع الجميع على نشر الروح الإيجابية والتعاون.
بدأت Ooredoo هذا البرنامج الرمضاني الحافل بحملة إعلانية مجتمعية حول المسؤولية الرقمية. حملة تهدف لجعل الفضاء الافتراضي أكثر إيجابية وأكثر أمانًا للجميع وذلك من خلال مقاطع فيديو تلفت الانتباه إلى الطرق العديدة التي يمكن للناس من خلالها استخدام الإنترنت لفعل الخير. كما تغطي مقاطع الفيديو موضوعات تتعلق بالتنمر عبر الإنترنت، ونشر شائعات لم يتم التحقق منها، وما إلى ذلك.
صممت Ooredoo فيديو من الرسوم المتحركة تمّ إطلاقه في أول أيام رمضان متبوعا بعدة مقاطع فيديو قصيرة. تحكي الرسوم المتحركة قصة الإنترنت وتطورها من خلال مقارنتها بطفل تأثر وشكل وصنع من قبل مستخدمي الإنترنت. من خلال هذه الحملة، تشجع Ooredoo التونسيين على تحمل مسؤولية المزيد من السلامة والإيجابية عبر الإنترنت. https://fb.watch/4T8iFJDHIW
بمناسبة إنطلاق البرنامج الرمضاني للمشغّل، صرّح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “اخترنا هذه السنة أن نسخّر جميع قنواتنا الاعلانية لنشر الإيجابية وروح التعاون والخير. بدأنا أولى حملاتنا في دعوة الجميع لتحسين استخدام الإنترنت، هذا الاختراع الاستثنائي الذي غيّر العالم والذي بلا شك سهل حياتنا بكل الطرق الممكنة. منذ انطلاق نشاطنا في تونس، عملت Ooredoo على تعزيز أدائها التقني ونحن نواصل الاستثمار بكثافة في تطوير وتحسين شبكاتنا. لكننا نرغب أيضًا في ضمان أن يعيش المستخدمين حياة رقمية صحية ومحسّنة من خلال الإنترنت وليس العكس "
سيتم الإعلان تباعا طوال شهر رمضان عن الحملات المختلفة التي أعدّتهاOoredoo من أجل شهر استثنائي.
تابعونا وكونوا في الموعد.
بدأت Ooredoo هذا البرنامج الرمضاني الحافل بحملة إعلانية مجتمعية حول المسؤولية الرقمية. حملة تهدف لجعل الفضاء الافتراضي أكثر إيجابية وأكثر أمانًا للجميع وذلك من خلال مقاطع فيديو تلفت الانتباه إلى الطرق العديدة التي يمكن للناس من خلالها استخدام الإنترنت لفعل الخير. كما تغطي مقاطع الفيديو موضوعات تتعلق بالتنمر عبر الإنترنت، ونشر شائعات لم يتم التحقق منها، وما إلى ذلك.
صممت Ooredoo فيديو من الرسوم المتحركة تمّ إطلاقه في أول أيام رمضان متبوعا بعدة مقاطع فيديو قصيرة. تحكي الرسوم المتحركة قصة الإنترنت وتطورها من خلال مقارنتها بطفل تأثر وشكل وصنع من قبل مستخدمي الإنترنت. من خلال هذه الحملة، تشجع Ooredoo التونسيين على تحمل مسؤولية المزيد من السلامة والإيجابية عبر الإنترنت. https://fb.watch/4T8iFJDHIW
بمناسبة إنطلاق البرنامج الرمضاني للمشغّل، صرّح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “اخترنا هذه السنة أن نسخّر جميع قنواتنا الاعلانية لنشر الإيجابية وروح التعاون والخير. بدأنا أولى حملاتنا في دعوة الجميع لتحسين استخدام الإنترنت، هذا الاختراع الاستثنائي الذي غيّر العالم والذي بلا شك سهل حياتنا بكل الطرق الممكنة. منذ انطلاق نشاطنا في تونس، عملت Ooredoo على تعزيز أدائها التقني ونحن نواصل الاستثمار بكثافة في تطوير وتحسين شبكاتنا. لكننا نرغب أيضًا في ضمان أن يعيش المستخدمين حياة رقمية صحية ومحسّنة من خلال الإنترنت وليس العكس "
سيتم الإعلان تباعا طوال شهر رمضان عن الحملات المختلفة التي أعدّتهاOoredoo من أجل شهر استثنائي.
تابعونا وكونوا في الموعد.
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