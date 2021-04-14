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في اليوم الأول من رمضان:قناة الحوار التونسي في الصدارة و"الفوندو"الاكثر مشاهدة

Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 16:37 قراءة: 0 د, 25 ث
كشفت احصائيات ميديا سكان الخاصة باليوم الاول من شهر رمضان عن تصدر قناة الحوار التونسي لترتيب القنوات التلفزية الاكثر فرجة ومتابعة وبنسبة تجاوزت 42 بالمائة تصدرت الحوار التونسي الترتيب متقدمة على قنوات التاسعة التي بلغت نسبة مشاهدتها 28 بالمائة وقناة نسمة في المرتبة الثاثلة ب 25 بالمائة.

وحقق مسلسل الفوندو نسبة مشاهدة وكبيرة وكان أكثر الأعمال الدرامية سواء التراجيدية او الكوميدية فرجة ومتابعة وتجاوزت نسبة الفرجة 36 بالمائة متفوقا على اولاد الغول 20 بالمائة والحرقة 10 بالمائة ومشاعر على حنبعل 9بالمائة.






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