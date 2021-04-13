تطور الوضع الصحي وانتشار الوباء بالبلاد محور لقاء الغنوشي بوزير الصحة

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد ظهر يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بقصر باردو، فوزي مهدي وزير الصحة، بحضور العياشي الزمال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وتناول اللقاء تطور الوضع الصحي وانتشار الوباء بالبلاد.وأبرز وزير الصحة خطورة الوضع الوبائي أمام سرعة انتشار الفيروس وتحوّله السريع خصوصا بالجهات الداخلية و مما زاد في تفشى الفيروس عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والمشاركة في التجمعات خلال المناسبات والاكتظاظ المفرط في الأسواق العمومية.وأكد رئيس المجلس ضرورة التسريع في نسق التلقيح الذي لا يزال بطيئا وأهمية توعية المواطنين وحثهم على التسجيل، وأشار إلى أن الحلّ الوحيد للتخلص من هذا الوباء وعودة النسق العادي للحياة الاجتماعية والاقتصادية، يتمثل في التلقيح مع الحرص على التدابير الوقائية.من جهته استعرض رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جملة من المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي وابرز خطر تراجع طاقة استيعاب المستشفيات للمرضى الى جانب نقص الامكانيات خصوصا أسرة الإنعاش والأوكسيجين، كما أشار لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الاكتظاظ بمراكز التلقيح.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 12 أفريل الجاري،64 حالة وفاة و1664 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 5950 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9396 حالة وفاة و 274604 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.