تضرر منه محامي وإطار بوزارة العدل الاطاحة بالمصنف خطير "ولد القعّ "

باب نات -

نجح اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من اماطة اللثام عن تعرض عدة مواطنين بالجهة للسلب تحت التهديد بطعنهم باسلحة بيضاء وافتكاك هواتفهم وأموالهم ،حيث القوا القبض على الجاني وهو مصنف خطير معروف بكنية "ولد القعّ" اصيل منطقة 9 افريل ومحل 12 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات امنية في قضايا براكاجات.بالتحري معه تبين انه اعتدى على محامي بسكين وافتك منه اغراضه ،كما نفذ براكاج مروع لاطار بوزارة العدل وافتك منه ايضا امواله وهاتفه الجوال.بعرضه على الشاكين تعرفوا عليهم منذ الوهلة الاولى،باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.