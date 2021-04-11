   Abdelhalim - قلولو الحقيقة  

فتحي بالحاج يردّ علي هيكل المكي: التطابق الوحيد مع السياسة المصرية هو في الفقر والبطالة والتسوّل

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 16:31 قراءة: 0 د, 27 ث
نشر الأحد 11 أفريل القيادي بحركة الشعب فتحي بالحاج تدوينة رد فيها على ما سمّاه بعض المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تطابق الرؤى ووجهات النظر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بلحاج " التطابق الوحيد مع السياسة المصرية هو في القمع الاجتماعي: فقر وبطالة وتسول".


يذكر ان بعض الوجوه السياسية على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي عبروا عن استبشارهم بما وصفوه تطابق الرؤى بين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي في علاقة بمكافحة تنظيم الاخوان وفروعه في تونس وذلك في اشارة لحركة النهضة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223995

Falfoul  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 18h 22m |           
تطابق مع مجرم قتل اكثر من 600 مصري اعزل من بينهم نساء واطفال ذات صباح ... هذه هي حركة الشعب غرام كبير بالاحذية العسكرية وبالاغتيالات وبالاستيلاء على ارادة الشعوب العربية بالدبابات والدساءس... انت غير جدير بالديمقراطية التونسي انت تستاهل تعيش تحت نظام السيسي خلي يدكك في الحبس بلا رقيب ولا حسيب ياكلك القمل دبرك وما تلقاش حتى شكون يتكلم عليك ياقذر ...



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