فتحي بالحاج يردّ علي هيكل المكي: التطابق الوحيد مع السياسة المصرية هو في الفقر والبطالة والتسوّل

نشر الأحد 11 أفريل القيادي بحركة الشعب فتحي بالحاج تدوينة رد فيها على ما سمّاه بعض المناصرين لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تطابق الرؤى ووجهات النظر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.وقال بلحاج " التطابق الوحيد مع السياسة المصرية هو في القمع الاجتماعي: فقر وبطالة وتسول".يذكر ان بعض الوجوه السياسية على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي عبروا عن استبشارهم بما وصفوه تطابق الرؤى بين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي في علاقة بمكافحة تنظيم الاخوان وفروعه في تونس وذلك في اشارة لحركة النهضة.