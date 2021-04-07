عصام الشابي: التسريبات المنسوبة للقصوري تسقط ورقة التوت عن ادعياء الحداثة الذين أصمّوا آذاننا بالانتصار للدولة المدنية

قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان "التسريبات المنسوبة لمية القصوري تسقط ورقة التوت عن ادعياء الحداثة الذين أصمّوا آذاننا بالانتصار للدولة المدنية الديمقراطية ثم ارتموا في احضان لوبيات الفساد و المنظومة القديمة و لم يتوانو عن عرض خدماتهم على الرئيس و حاشيته بعد ان نعتوه بابشع الاوصاف عند اصطفافهم وراء منافسه في الدور الثاني للانتخابات ...وتابع " ما اكدته هذه التسريبات ان الغرف المظلمة هي التي تدير الدولة و مؤسساتها سواء في قرطاج او باردو او القصبة و ايضا وراء الجهة التي تغذي الساحة من حين الى آخر بالتسريبات".وأضاف "اما التخابر مع ممثلي دولة أجنبية حول مواضيع و مواقع سيادية في الدولة فانه يستدعي في رأيي تحركا عاجلا من النيابة العمومية .و تابع عصام الشابي متسائلا "و يبقى السؤال كيف يتجرأ سفير فرنسا على مفاتحة الرئيس في شأن داخلي و يقترح عليه شخصية بعينها لتعيينها على رأس الحكومة ، و كيف يقبل الرئيس بذلك ؟ و ما هي الصدفة التي جعلت من السيد خيام التركي من الاسماء التي رشحتها حركة النهضة .وختم قائلا "الكل يتحدث عن السيادة و عن الديمقراطية و هي منهم براء.