الجرندي يلتقي نظيرته الليبية: تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021 بمقر الوزارة، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، التي تؤدي أول زيارة لها إلى تونس منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.وعبّر عثمان الجرندي، في مستهل المحادثة، عن ارتياحه لنسق العلاقات الثنائية المتميزة بين الجارتين تونس وليبيا، منوها بأهمية زيارة نجلاء المنقوش إلى تونس والتي تأتي بعد الزيارة الناجحة التي أداها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد, إلى طرابلس يوم 17 مارس 2021 ، ومشددا على ما توليه بلادنا من أهمية للعلاقات الإستراتيجية مع الشقيقة ليبيا والإرادة السياسية الصادقة التي تحدو البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.وأشار الجرندي أن الجانب التونسي بصدد الاعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الشؤون الخارجية والتي تم الاتفاق في شأن انعقادها اثناء زيارة سيادة رئيس الجمهورية الى طرابلس. واتفق الوزيران على تطوير الاطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق في كل ما من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا وذلك من خلال المساعي والتحركات على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف وخاصة في مجلس الامن.من جانبها، عبّرت نجلاء المنقوش عن سعادتها بزيارة تونس، منوهة بعراقة علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وثمنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الدور الإيجابي الذي قامت به تونس في دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا وما لقيه من مساندة دولية واقليمية.وأكدت الوزيرة الليبية أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على مجابهة كافة التحديات والقيام بالإصلاحات الضرورية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتقدم والازدهار.كما ثمنت المنقوش ثقة المجتمع الدولي في المسار السياسي الليبي والذي تجسد خاصة في استئناف البعثات الدبلوماسية لنشاطها وهو ما من شأنه أن يعزز من فرص التعافي الأمني والاقتصادي في بلدها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي والمنطقة باسرها.كما نوّه الطرفان بالدور الإيجابي والبناء الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثها الخاص "يان كوبيش".وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.