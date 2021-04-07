الاطاحة بعصابة قصّر روّعت تلاميذ المعهد الصادقي بالعاصمة

باب نات - تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالقصبة من اماطة اللثام عن تعرض بعض التلاميذ بالمعهد الصادقي للسلب تحت التهديد باسلحة بيضاء والعنف الشديد ،حيث تمكنوا من تفكيك عصابة اجرامية تتكون من 3 أطفال قصر.
وقد اعترف زعيم العصابة وهو طفل عمره 16 سنة بترصد التلاميذ وسلبهم اموالهم وهواتفهم الجوالة موضحا انه اقترف 3 براكاجات.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وإدراج بقية افراد العصابة بالتفتيش.
وقد اعترف زعيم العصابة وهو طفل عمره 16 سنة بترصد التلاميذ وسلبهم اموالهم وهواتفهم الجوالة موضحا انه اقترف 3 براكاجات.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وإدراج بقية افراد العصابة بالتفتيش.
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