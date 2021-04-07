الاطاحة بعصابة قصّر روّعت تلاميذ المعهد الصادقي بالعاصمة

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالقصبة من اماطة اللثام عن تعرض بعض التلاميذ بالمعهد الصادقي للسلب تحت التهديد باسلحة بيضاء والعنف الشديد ،حيث تمكنوا من تفكيك عصابة اجرامية تتكون من 3 أطفال قصر.وقد اعترف زعيم العصابة وهو طفل عمره 16 سنة بترصد التلاميذ وسلبهم اموالهم وهواتفهم الجوالة موضحا انه اقترف 3 براكاجات.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وإدراج بقية افراد العصابة بالتفتيش.