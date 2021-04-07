الغنوشي يستقبل سفير سلطنة عمان بتونس

ضرورة بحث سبل فتح الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين



الاعداد لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية العمانية قريبا

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 07 أفريل 2021 بقصر باردو يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس، وذلك بحضور سفيان طوبال مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية، وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين البلدين وللتطوّر الذي ما فتئ يشهده بما يترجم العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والحرص المشترك على مزيد توطيدها. مبرزا دور الزيارات المتبادلة في تنمية التعاون الثنائي.وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى على أهمية مزيد العمل على دفع التعاون الثنائي وتنويع مجالاته لتشمل خاصة الصحة والتعليم العالي والتبادل التجاري، مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة بحث سبل فتح الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بما يمكّن من الارتقاء بهذا التعاون الى المستويات المأمولة.من جهته أكّد سفير سلطنة عمان بتونس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكّد مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، مشيرا في هذا السياق الى الاعداد لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية العمانية قريبا لبحث سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية، إضافة الى الاجتماع المنتظر للجنة التشاور السياسي .وأعرب عن رغبة بلاده في مزيد توثيق دفع التعاون الثنائي ،مؤكّدا بالخصوص ضرورة العمل المشترك على تفعيل الربط الجوي المباشر بين البلدين بما يحقّق الأهداف المرجوّة ويفتح افاقا جديدة للتعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الصحية والتجارية والتعليم العالي .