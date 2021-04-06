البرلمان: اللجنة الانتخابية تنهي اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 تولت خلالها اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء، وذلك عملا بأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.هذا، وتولت اللجنة تباعا اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الاساسي آنف الذكر وذلك كما يلي:في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: تم اختيار (9) مترشحين من بين 23 مترشحا مقبولا اداريا.في صنف مختص في حماية الطفولة تم اختيار (3) مترشحين من بين (10) مترشحين مقبولين اداريا.في صنف الأطباء: تم اختيار (6) مترشحين من بين (8) مترشحين مقبولين اداريا.في صنف القضاة المتقاعدين: تم اختيار (6) مترشحين من بين (6) مترحين مقبولين اداريا.وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد انهت جميع المراحل المتعلقة بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ان تتم إحالة قائمة المترشحين الذين اختارتهم اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب لبرمجة جلسة عامة انتخابية .هذا، وسيتم نشر قائمة المترشحين الذين اختارتهم اللجنة لتجديد نصف تركيبة الهيئة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب .