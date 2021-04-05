أنس جابر تصعد للمركز ال28 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات

واصلت النجمة ولاعبة التنس التونسية أنس جابر تحطيم الأرقام القياسية في عالم الكرة الصفراء، بصعودها للمركز ال28 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات تزامناً مع تألقها في بطولة ميامي الأميركية بعد أن صنعت الحدث في الدور السادس عشر حين أزاحت المصنفة الرابعة عالميا صوفيا كينين.



ويعتبر المركز ال28 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الأفضل في مسيرة النجمة التونسية، كما تستهل جابر اليوم الأثنين سلسلة مبارياتها في بطولات الملاعب الترابية حين تواجه في الدور الاول من بطولة شارلستون الامريكية الايطالية مارتينا تريفيزان المصنفة 92 عالميا .



