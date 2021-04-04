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جوهر بن مبارك: قيس سعيد يستعد لرفض ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية حتى في صورة اعادة المصادقة عليه في البرلمان

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 20:20 قراءة: 0 د, 59 ث
باب نات - اعتبر الأحد 4 أفريل، استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، ان تعليل رئيس الجمهورية لرفضه ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية خطوة في اتجاه عدم ختم مشروع التنقيح حتى في صورة اعادة المصادقة عليه في البرلمان.

وقال بن بن مبارك "يستشفّ اجمالا من نصّ رئيس الجمهورية لتعليل ردّه لمشروع القانون انّه ربّما يستعدّ لرفض ختم مشروع القانون حتّى في صورة اعادة المصادقة عليه في تلاوة ثانية بالأغلبية المعزّزة".


واشار بن مبارك الي انه في حال صحّ فهمه لتعليل رئيس الجمهورية فان هذا الأخير سيجد نفسه مخالفا للدستور من ثلاث اوجه على الأقل أبرزها تعطيل انشاء هيئة دستورية وخلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا.


وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223630

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 04 Avril 2021 à 20h 55m |           
أنتخابات المجلس التاسيسي جاءت بالبصاص و امثاله و ظلوا ثلاثة سنوات لكتابة الدستور ، افرغوا الخزينة العامة من رواتبهم بل طالبوا براتب تقاعدي ابدي !!! نعم
و في الاخير الدستور تمت صياغته من قبل الراقصة المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي يمثل النهضة...
يعني يحق لنا القول ان الدستور كتبته رقاصة!!!
و هاهو اليوم الاخشيدي يرقص على نغمات الرقص الشرقي للذين كتبوا الدستور.. و يضع العصى في العجلة الذين ادعوا في العلم فلسفة!!!
اغبياء سحبوا البساط من تحت رئيس الجمهورية في ادارة الحكومة و تركوا له الحبل الذي سيلف به على رقابهم !!!
من الضحية ؟؟؟
الشعب المسكين

Afarit  (Nigeria)  |Dimanche 04 Avril 2021 à 20h 36m |           
أثبت قيس سعيد بما لا يدع مجالا للشك أنه في غير مداركه العقلية
شخص فاقد للمسؤولية ووجب الحجر عليه



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